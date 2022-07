Steigende Abgeordneten-Diäten : Ab heute verdient Kanzler Scholz rund 30.000 Euro im Monat

Berlin Zum 1. Juli steigen die monatlichen Bezüge der Bundestagsabgeordneten um gut 300 Euro. Da Olaf Scholz neben seinem Regierungsamt noch ein Abgeordnetenmandat hat, kommt er damit auf ein Monatsgehalt von insgesamt rund 30.000 Euro.

Dass die monatlichen Bezüge der Bundestagsabgeordneten zum 1. Juli um gut 300 Euro steigen, stößt angesichts der hohen Inflation auf Kritik der AfD. Deren Parlamentarischer Geschäftsführer Stephan Brandner warnte am Donnerstag in Berlin, die Gruppe der Politiker entferne sich so immer weiter vom Volk. Sein Fraktionskollege René Springer beklagte in der „Bild“-Zeitung: „Während sich Politiker eine monatliche Diätenerhöhung gönnen, werden die inflationsgeplagten Arbeitnehmer mit einer mickrigen Einmalzahlung abgespeist.“