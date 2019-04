Gesetzentwurf aus dem Innenministerium : Verschärfungen für Migranten ohne Papiere

Berlin Innenminister Seehofer will Abschiebungen erleichtern. Von einem ersten Entwurf blieb wenig übrig.

So soll es künftig nur eine abgestufte Form der bisherigen Duldung geben: Wenn abgelehnte Asylbewerber, die sich nicht ausweisen können, binnen drei Monaten ihre Papiere nicht nachreichen können, sollen sie in die „Duldung mit ungeklärter Identität“ rutschen. Jedenfalls dann, wenn ihnen unterstellt werden kann, dass sie die ungeklärte Identität selbst zu verschulden haben und sich nicht ausreichend um die Papiere bemüht haben. Die Kriterien dafür sind einzeln geregelt. In der Konsequenz können diese abgelehnten Asylbewerber nicht in Deutschland arbeiten, Sozialleistungen werden gekürzt und sie können in Sicherungshaft genommen werden. Außerdem machen sich künftig lediglich die Beamten strafbar, die einen Abschiebetermin veröffentlichen oder weitergeben. Die Termine sollen als Dienstgeheimnis eingestuft werden. Bei der Abschiebehaft kam die SPD Seehofer entgegen. So sieht der Entwurf die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in Haftanstalten als eine Option vor, wobei Strafgefangene räumlich von ihnen getrennt werden müssen.