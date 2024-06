Aalen bei Stuttgart CDU-Politiker Kiesewetter bei Wahlkampf attackiert

Solidarisch zeigten sich Politiker von Grünen und FDP. Grünen-Parteichefin Ricarda Lang, die den Nachbarwahlkreis Schwäbisch Gmünd vertritt, erklärte auf der Plattform X: „Wenn einer von uns angegriffen wird, stehen wir als Demokraten alle zusammen!“ Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) teilte ebenfalls per X mit: „Traurige Realität ist, dass in diesem Wahlkampf kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über Angriffe auf Menschen, die sich in der Demokratie engagieren, berichtet wird. Es bleibt aber dabei: Gewalt darf nie gewinnen.“ Beide Politiker wünschten Kiesewetter gute Genesung.