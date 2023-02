Umstrittene Büttenrede von Strack-Zimmermann Das Gift der bösen Königin

Allerdings war schon die Reaktion auf Strack-Zimmermanns Rede im Sitzungssaal zu Aachen an den Stellen gegen Merz eher verhalten. Denn gerade ein humoristisches Publikum hat ein feines Gespür dafür, wenn etwas nicht nur böse, sondern gemein wird. In ihrem karnevalistischen Furor hat Strack-Zimmermann zwar durchaus Selbstironie bewiesen, als sie sich selbst als Dauer-Talkshow-Gast, „ohne Zweifel ministrabel“ und die „Allergeilste“ einführte, doch fehlte ihrer Rede das rechte Maß an Milde, das Spott nicht zahm macht, sondern weise. Das nur andeutet, was nicht ausgesprochen werden muss, und dem Gegner so viel Gesicht lässt, dass er lächeln kann. Merz konnte es nicht mehr. Und das ist kein Zeichen seiner Humorlosigkeit, sondern spiegelt die Unerbittlichkeit, mit der die böse Königin in der Bütt zuschlug. Wer da noch gelächelt hätte, hätte nicht gut zugehört.