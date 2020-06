Bilanz nach Anti-Rassismus-Demo : 93 Festnahmen und 28 verletzte Beamte in Berlin

93 Festnahmen und 28 verletzte Beamte in Berlin

Berlin Am Samstag strömten Zehntausende Menschen auf den Berliner Alexanderplatz, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Jetzt veröffentlichte die Polizei eine erste Bilanz, es gab zahlreiche Festnahmen.

Bei dem Polizeieinsatz anlässlich der anti-rassistischen Demonstrationen am Samstag in Berlin sind 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt worden. Drei von Ihnen hätten nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten müssen, teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit.