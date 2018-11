Gedenken am 9. November: „Es lebe die deutsche Republik!“

Berlin Zum Jahrestag der Novemberrevolution 1918 und der Pogromnacht 1938 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Bundestag für einen „demokratischen Patriotismus“ geworben.

Die Katastrophe zweier Weltkriege und der Holocaust seien unverrückbarer Teil der deutschen Identität, sagte Steinmeier in einer Gedenkstunde des Bundestags am Freitag in Berlin. Zugleich sollte aber auch an die Wurzeln von Demokratie- und Freiheitsstreben erinnert werden, für die der demokratische Aufbruch von 1918 stehe.