Gestiegene Nachfrage im ÖPNV : Zehn Prozent aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket haben das Auto ersetzt

Bremen In wenigen Tagen endet das 9-Euro-Ticket. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zog nun eine erste Bilanz zur Nutzung der Sonderfahrkarte über den gesamten Zeitraum. Eine Erkenntnis: Der Preis spielt eine Rolle - aber nicht überall.

Das 9-Euro-Ticket hat einer Studie zufolge spürbare Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten seiner Nutzer. Zehn Prozent aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket hätten das Auto ersetzt, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) am Montag zusammen mit der Verkehrsministerkonferenz der Länder mit. Bezogen auf alle Verkehrsmittel außerhalb des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) liege der Anteil der Umsteiger auf S-Bahn, Regionalexpress oder Bus bei insgesamt 17 Prozent. Jeder fünfte Käufer war demnach zuvor noch nie mit dem ÖPNV unterwegs gewesen. 27 Prozent waren sogenannte „aktivierte Kunden“, die Busse und Bahnen zuvor seltener als ein Mal im Monat genutzt haben. Das Ticket hat also die Nachfrage im ÖPNV deutlich gesteigert.

„Die Ergebnisse der Marktforschung belegen deutlich: Die Menschen wollen den öffentlichen Nahverkehr, wenn das Ticket einfach und verständlich sowie überall flexibel nutzbar ist“, sagte die Bremer Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne), die auch Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist. Wenn ein derartiges Angebot nicht nur über den überschaubaren Zeitraum von drei Monaten bestehe, seien die Menschen bereit, ihr Auto dafür stehenzulassen. Zudem müsse der Bund die Regionenförderung künftig kräftig aufstocken, damit der ÖPNV in strukturschwachen Gebieten attraktiver und zuverlässiger werde, betonte die Senatorin. Außerdem forderte Schaefer vom Bund konkrete Vorschläge, wie eine Anschlusslösung an das 9-Euro-Ticket ausgestaltet und finanziert werden kann.

52 Millionen verkaufte Tickets

Vor allem in städtischen Regionen gekauft

Doch die Untersuchung macht auch deutlich, dass der Preis nicht der einzige Faktor ist. Denn gekauft wurde die Sonderfahrkarte vor allem in städtischen Regionen, in denen das ÖPNV-Angebot in der Regel gut ausgebaut ist und Busse und Bahnen eng getaktet unterwegs sind. „In ländlichen und strukturschwächeren Gebieten ist der Anteil der 9-Euro-Ticket-Besitzer nur halb so hoch wie in städtischen Gebieten“, teilte der VDV mit.