Düsseldorf Eine Initiative will das Auslaufen des 9-Euro-Tickets nicht einfach hinnehmen und hat eine Aktion ins Leben gerufen, mit der indirekt weiterhin für neun Euro quer durch Deutschland gefahren werden kann. Die Sache hat allerdings einen Haken.

Bei der Aktion wird kein 9-Euro-Ticket verkauft, stattdessen beteiligen sich die Teilnehmer als Mitglieder an einem „Fond“, den die Macher als „solidarische Ticketversicherung“ bezeichnen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Mitglieder dann ohne Fahrschein, also Schwarz. Kommen sie in eine Fahrschein-Kontrolle, so übernimmt der Fond das erhöhte Beförderungsentgelt. Dafür müsse nur die Zahlungsaufforderung des jeweiligen Verkehrsunternehmens zugesandt werden, das Entgelt werde dann überwiesen, heißt es auf der Homepage des „9-Euro-Fonds“. Für alle anderen rechtliche Konsequenzen, die durch das Fahren ohne Fahrschein entstehen, übernehme der „Fond“ keine Haftung, wird betont.