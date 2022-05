Bundestagsdebatte zum Billigticket : Was Verbraucherschützer vom Neun-Euro-Ticket halten

Berlin Bund und Länder planen ein Billigticket für Busse und Bahnen über den Sommer. Die Opposition äußert Bedenken. Verbraucherschützer wollen mehr. Eine Umfrage gibt Hinweise darauf, wie stark das Angebot genutzt würde.

Der Bund finanziert das Vorhaben, indem er den Ländern 2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich der Einnahmeausfälle gibt. Das dafür notwendige Gesetz wurde am Donnerstagabend in den Bundestag eingebracht. Es soll kommende Woche verabschiedet werden. Bei der ersten Lesung äußerte die Opposition allerdings große Skepsis.

Der CDU-Abgeordnete Michael Donth bezweifelte eine nachhaltige Lenkungswirkung. Statt den öffentlichen Personenverkehr durch verbesserte Angebote attraktiver zu machen, investiere der Bund 2,5 Milliarden in einen „Marketing-Gag“. Der AfD-Abgeordnete Mike Moncsek sagte, aus betriebswirtschaftlicher Sicht handle es sich um eine „Irrfahrt“. Berufspendler müssten künftig in überfüllten Bahnen um ihren Platz bangen.

Der Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP, über den nun im Bundestag beraten wird, regelt die Finanzierung. Konkret sollen „Regionalisierungsmittel“, mit denen Länder und Verbünde Verkehrsangebote bei den Anbietern bestellen, um 3,7 Milliarden erhöht werden: Zu den 2,5 Milliarden für die 9-Euro-Monatstickets kommen weitere 1,2 Milliarden als Ausgleich für Einbußen wegen der Corona-Pandemie. Regulär gibt der Bund in diesem Jahr schon 9,4 Milliarden an Regionalisierungsmitteln. Dazu kommt eine weitere Milliarde aus einem anderen Finanztopf.

Einer Umfrage von Infratest Dimap für den „Deutschlandtrend“ im ARD-Morgenmagazin zufolge wollen 44 Prozent der Menschen in Deutschland das Ticket auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich nutzen. 53 Prozent haben hingegen wenig oder gar kein Interesse an dem Angebot.

Für Menschen in Ballungsräumen ist das 9-Euro-Ticket offenbar deutlich attraktiver als für Menschen auf dem Land. Teilnehmer der Umfrage, die auf dem Land oder in kleinen und mittleren Städten leben, wollen das Ticket demnach nur in einer Minderheit der Fälle nutzen (30 und 44 Prozent). In Großstädten wollen das 60 Prozent der Befragten tun.