Gedenkfeier zum Beginn des zweiten Weltkriegs : Bundespräsident Steinmeier bittet Polen um Vergebung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Archivbild). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin 80 Jahre sind seit dem deutschen Überfall auf das östliche Nachbarland vergangen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird anlässlich des Jahrestags des Beginns des Zweiten Weltkriegs Polen um "Vergebung" bitten.

"Wielun war ein Fanal, ein Terrorangriff der deutschen Luftwaffe und ein Vorzeichen für alles, was in den kommenden sechs Jahren folgen sollte", wird Steinmeier laut Redemanuskript bei einer Gedenkfeier am Sonntagmorgen in der polnischen Stadt Wielun in Erinnerung an den deutschen Überfall auf das Nachbarland sagen. "Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den polnischen Opfern der deutschen Gewaltherrschaft. Und ich bitte um Vergebung."

Es sei "an der Zeit, dass Wielun und viele andere dem Erdboden gleichgemachte Städte und Dörfer Polens ihren Platz neben anderen Erinnerungsorten deutscher Verbrechen finden, neben Guernica, Lidice und Oradour, und dass wir für diese Erinnerung auch in Deutschland und in Berlin neue und angemessene Formen finden", sagte Steinmeier. "Es waren Deutsche, die in Polen ein Menschheitsverbrechen verübt haben. Wer behauptet, das sei vergangen und vorbei, wer erklärt, die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten über Europa sei eine Marginalie der deutschen Geschichte, der richtet sich selbst", sagte der Bundespräsident. "Wir werden nicht vergessen. Wir wollen und wir werden uns erinnern", hieß es im Redemanuskript.

In Polen wird am Sonntag an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf das Land erinnert. Als Gäste bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Warschau werden gegen Mittag neben Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Vizepräsident Mike Pence erwartet. Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der zweite Weltkrieg. Eines der ersten Ziele der deutschen Luftwaffe war die Kleinstadt Wielun im Zentrum des Landes. Noch vor der Zeremonie in Warschau werden Polens Staatschef Andrzej Duda und Steinmeier dort in den frühen Morgenstunden (4.30 Uhr) an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen.

Steinmeier ist am Samstagabend mit Verspätung nach Polen gestartet, weil seine Maschine der Flugbereitschaft einen technischen Defekt hatte. Steinmeier und seine Begleiter mussten in Berlin von einem Airbus A321 auf eine kleinere Maschine vom Typ A319 umsteigen, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur. Es habe eine fehlerhafte Anzeige für die Enteisungsanlage gegeben, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Steinmeier traf am Abend mit der Ersatzmaschine wohlbehalten in Lodz ein.

Die Flugbereitschaft der Bundeswehr war zuletzt wegen einer Reihe von Pannen bei Flügen von Regierungsmitgliedern oder Steinmeiers immer wieder in den Schlagzeilen geraten. Zuletzt hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) für einen Flug von Berlin nach New York vor gut zwei Wochen auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin Tegel von einem Luftwaffen-Airbus A321 auf einen A319 umsteigen müssen - ebenfalls wegen eines technischen Defekts.

(felt/AFP/dpa)