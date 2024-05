Mütter und Väter des Grundgesetzes Große Geister in der zweiten Reihe

Als sich der Parlamentarische Rat 1948 auf den Weg machte, das Grundgesetz zu beraten, fanden sich dafür 65 Frauen und Männer in der Pädagogischen Akademie in Bonn zusammen. Als Teilnehmer in Erinnerung bleiben vor allem Konrad Adenauer, Theodor Heuss oder Carlo Schmid. Doch es gibt ein paar Politiker, deren Namen heute kaum noch jemand kennt, die aber in entscheidenden Momenten wichtig waren. Auch die Nebenrollen der Verfassungsgebung waren überzeugend besetzt.