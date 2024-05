Rede zu 75 Jahre Grundgesetz Steinmeier setzt sein präsidiales Ausrufezeichen

Mit seiner Ansprache zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes hat Steinmeier nun endlich sein präsidiales Ausrufezeichen gesetzt. Markant, klar und fordernd. Sie war eine Rückschau und ein Dank an die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes, die dafür gesorgt haben, das Deutschland nach der Nazi-Barbarei 75 Jahre in Aussöhnung, in Frieden, Freiheit und in einem noch nie dagewesenen Wohlstand leben konnte. Mehr Wertschätzung von alledem wäre in der Tat angebracht.