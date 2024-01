Geburtstag im Mai Wie zwei Frankfurter 75 Jahre Grundgesetz feiern wollen

Die konkrete Idee kam ihr im vergangenen Jahr, als Frankfurt den 175. Jahrestag des Zusammentretens der Nationalversammlung in der Paulskirche feierte. Im selben Monat war Freutel auch in Großbritannien bei der Krönung von König Charles. An beiden Anlässen beeindruckte sie, dass Menschen in heiterer Atmosphäre zusammenkamen. „Es war so schön zu sehen, wie sich Nachbarn in Hinterhöfen getroffen und das gemeinsam gefeiert haben“, sagt sie. So etwas schwebt ihr nun auch für dieses Jahr vor.