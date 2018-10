7,6 Millionen Menschen erhalten Mindestsicherung

Wiesbaden In Deutschland sind etwas weniger Menschen auf staatliche Hilfen wie Hartz IV, Erwerbsminderung oder Grundsicherung im Alter angewiesen. Aber es leben immer noch 7,6 Menschen von der Mindestsicherung.

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die auf soziale Mindestsicherung angewiesen sind, ist gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, erhielten Ende 2017 rund 7,6 Millionen Menschen soziale Mindestsicherungsleistungen. Das waren 3,5 Prozent weniger als Ende 2016.