Rechtsextreme Taten : 609 Angriffe auf Flüchtlinge – besonders viele in Brandenburg

609 Angriffe auf Flüchtlinge – besonders viele in Brandenburg

Spürhunde der Berliner Polizei vor einer abgebrannten Turnhalle in Potsdam (Archivfoto). Foto: dpa/Nestor Bachmann

Berlin Im ersten Halbjahr dieses Jahres hat die Polizei bundesweit 609 Straftaten registriert, die sich gegen Flüchtlinge oder Asylbewerber richteten. Die Täter kamen fast alle aus dem rechtsextremen Spektrum.

Besonders häufig wurden Zuwanderer demnach in Brandenburg beleidigt oder körperlich angegriffen. Im 2. Quartal dieses Jahres wurden hier 124 Delikte außerhalb von Unterkünften gezählt. In Schleswig-Holstein, das eine ähnliche Einwohnerzahl hat, wurden im gleichen Zeitraum sechs politisch motivierte Straftaten verübt, die sich gegen Flüchtlinge oder Asylbewerber richteten. Dabei ist die Zahl der Schutzsuchenden, die dort leben, deutlich höher als in Brandenburg.