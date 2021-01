Neue Zahlen der Bundesregierung : 60 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten nur Teilzeit

Lebensmitteleinzelhandel in Leipzig: Viele Bschäftigte haben nur Teilzeitjobs. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Linke fordert eine Mindest-Wochenarbeitszeit von 22 Stunden, damit Teilzeitbeschäftigte im Einzelhandel mehr Geld verdienen können. Viele Arbeitnehmer sind auf Zweit- oder Drittjobs angewiesen – gerade in der Pandemie ist das eine große Belastung.

Im Einzelhandel werden Vollzeitjobs zunehmend durch Teilzeitbeschäftigung verdrängt. Waren im Jahr 2000 noch 48,8 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit tätig, arbeiteten 2019 bereits 60,3 Prozent der Einzelhandelsbeschäftigten nur in Teilzeitjobs. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Fraktion hervor. Teilzeitbeschäftigt waren demnah gut 1,8 Millionen der nsgesamt drei Millionen Angestellten im Einzelhandel. Eingerechnet sind sowohl sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigte als auch ausschließlich geringfügig in Teilzeit Beschäftigte.