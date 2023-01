Deutsch-französischer Ministerrat in Paris Harmonie für einen Tag

„Danke, Herr Präsident - danke aus ganzem Herzen“, sagt Scholz an Emmanuel Macron gewandt. Auch den Franzosen dankt er: „Danke Ihnen, unseren französischen Brüdern und Schwestern, für Ihre Freundschaft“, sagt Scholz auf französisch und nennt die Abstimmung zwischen Deutschland und Frankreich einen zentralen Teil der Meinungsfindung in der EU. „Der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine – gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit.“ Seinen Antrieb beziehe dieser „nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik. Sondern aus unserem festen Willen, Kontroversen und Interessenunterschiede immer wieder in gleich gerichtetes Handeln umzuwandeln.“ Es sei normal, dass es wegen unterschiedlicher Strukturen der Politik und Wirtschaft sowie anderen historischen Erfahrungen immer wieder Differenzen gebe, erklärt der Kanzler mit Blick auf Meinungsverschiedenheiten etwa in der EU-Finanz- und Industriepolitik. Gerade deshalb seien Lösungen aber auch für andere akzeptabel. „Nur mit dem anderen an unserer Seite – als Freund und engstem Partner, als couple fraternel – hat auch unser eigenes Land eine gute Zukunft.“ Hier nennt der SPD-Politiker etwa die Zusammenarbeit in der Pandemie oder zuletzt im Energiesektor.