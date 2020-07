Altersbezüge : 51.000 Rentner müssen 2020 wegen Rentenerhöhung erstmals Steuern zahlen

Berlin Allein durch die Rentenerhöhung zum 1. Juli wird für viele Ruheständler im laufenden Jahr erstmals die Einkommensteuer fällig. In Einzelfällen kann das sogar dazu führen, dass unter dem Strich hinterher weniger herauskommt als ohne die Rentenerhöhung, warnt die FDP.

Die Bezüge der 21 Millionen Rentner sind Mitte des Jahres um 3,45 Prozent in Westdeutschland und 4,2 Prozent in Ostdeutschland gestiegen – zum zehnten Mal in Folge. Für mehr als 50.000 Rentenbezieher bedeutet dies, dass sie im Veranlagungsjahr 2020 erstmals Einkommensteuer bezahlen müssen. Das könnte in Einzelfällen dazu führen, dass die Steuern die Rentenerhöhung vollständig kompensieren, Ruheständler unter dem Strich also weniger Geld zur Verfügung haben als ohne die Rentenerhöhung.