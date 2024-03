Anklage wegen heimtückischem Mord 50 Jahre nach tödlichem Schuss - Prozess gegen Ex-Stasi-Mitarbeiter

Laut Anklage soll der Ex-Stasi-Mitarbeiter an jenem 29. März 1974 das 38 Jahre alte Opfer „mit einem gezielten Schuss in den Rücken aus einem Versteck heraus“ getötet haben. Der Sachse soll mit der „Unschädlichmachung“ des Polen beauftragt worden sein. Zuvor soll dieser in der polnischen Botschaft versucht haben, seine Ausreise nach West-Berlin zu erzwingen. Die Stasi soll dann zum Schein entschieden haben, dem 38-Jährigen die Ausreise zu genehmigen. Dafür soll er auch die entsprechenden Ausreisedokumente bekommen haben und Ministeriumsmitarbeiter begleiteten ihn zum damaligen Sektorenübergang am Bahnhof Friedrichstraße. Als er dort jedoch am frühen Nachmittag des Märztages den letzten Kontrollpunkt passiert hatte, fiel der Schuss.