Am 27. Juni 1993 versuchten GSG-9-Beamte die RAF-Terroristen Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld in Bad Kleinen festzunehmen. Während Hogefeld in Gewahrsam genommen wurde, flüchtete Grams und erschoss im folgenden Schusswechsel den 26-jährigen Beamten Michael Newrzella, der als erster GSG-9-Beamter im Dienst getötet wurde.

Das RAF-Mitglied Birgit Hogefeld wartet im Gerichtssaal in Frankfurt auf den Prozessbeginn (Archivfoto vom 05.11.1996).