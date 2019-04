Neue Zahlen der Bundesregierung : 5,5 Millionen Euro für Abschiebung von 533 Afghanen

Berlin Die meisten ausreisepflichtigen Afghanen befinden sich in NRW. Aber das Land gehört nicht zu den eifrigsten Abschiebern.

Die aktuelle Schutzquote für afghanische Flüchtlinge trägt der schwierigen Situation in ihrem Heimatland Rechnung: 40,3 Prozent der 1660 Antragsteller bekamen bekamen im Januar und Februar Asyl, Flüchtlingsschutz oder Abschiebungsverbot. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass sechs von zehn Neuankömmlingen wieder gehen müssten. Allein seit Jahresbeginn also fast tausend Personen. Abgeschoben wurden in diesem Jahr 246.

Die meisten Ausreisepflichtigen (3196) befinden sich in NRW. Doch ausgerechnet Nordrhein-Westfalen schiebt relativ wenig ab: 39 in fünf Jahren. In Bayern (2406 Ausreisepflichtige) waren es 252. Dahinter steckt ein immenser Aufwand. Um seit Ende 2016 in 22 Flügen 533 Afghanen zurückzubingen, entstanden Flugkosten von 5,5 Millionen Euro und wurden 1470 Begleiter eingesetzt. Gleichzeitig ging die Zahl der freiwilligen Rückkehrer von 3319 im Jahr 2016 auf 1118 im folgenden Jahr zurück. Vorläufige Zahlen für 2018 weisen nur noch 401 aus.