Debatte um 49-Euro-Ticket : Technik und Inhalt geklärt, Finanzierung immer noch unklar

Ein Fahrkartenautomat an einem Bahnsteig (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin Grundsätzlich sei man sich einig. Zumindest was die Ausgestaltung eines Nachfolgemodells für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr angeht. Das sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing und freute sich über die Verständigung mit den Ländern. Wie die Kosten des Vorhabens verteilt werden sollen, ist aber noch unklar.

Man sei „einen entscheidenden Schritt weitergekommen“, sagte der FDP-Politiker nach einer gemeinsamen Konferenz am Donnerstag in Bremerhaven. Es seien nun die technischen und inhaltlichen Fragen geklärt, so dass mit Vorbereitungen für die Umsetzung angefangen werden könne. Eine Einführung des bundesweiten Tickets wie angestrebt zum 1. Januar 2023 „soll unser Ziel sein“, sagte Wissing.