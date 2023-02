Kontrollrat beanstandet Wissing-Entwurf Neue Probleme beim 49-Euro-Ticket – Folgekosten nicht mit einberechnet

Darüber hinaus wird in der Stellungnahme scharf kritisiert, dass das Verkehrsministerium den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag zur Prüfung übermittelt habe. Es bestehe bei der Einführung des Deutschlandtickets aber „keine krisenbedingte Eilbedürftigkeit“, so der Rat. Die Bundesregierung verspricht nun, nacharbeiten zu wollen. Man werde zeitnah eine Schätzung der bislang nicht bezifferten Kosten vorlegen, so die Regierung in ihrer Reaktion auf die Stellungnahme.