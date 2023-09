Linke kritisiert „Billiglohnzone der Republik“ „Wessis“ verdienen auch 33 Jahre nach der Einheit deutlich besser als „Ossis“

Berlin · Wer Vollzeit arbeitet, bekommt dafür in Ostdeutschland nach wie vor deutlich weniger am Monatsende als Menschen in Westdeutschland. Das zeigen neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit – kurz vorm Tag der Deutschen Einheit.

30.09.2023, 15:03 Uhr

Ein Werftarbeiter in Rostock bei der Arbeit. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro