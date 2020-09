30 Jahre Wiedervereinigung : Überwiegend positive Regierungsbilanz zum Stand der Einheit

Berlin Trotz anhaltender Unterschiede zwischen Ost und West zieht die Bundesregierung 30 Jahre nach der deutschen Einheit eine überwiegend positive Bilanz. Aber es gibt auch kritische Stimmen.

Allerdings stelle das Erreichte nicht alle Bürger „gleichermaßen zufrieden“, heißt es in dem am Mittwoch vorgestellten Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz (CDU) mahnte angesichts stärkerer rechtsextremer Tendenzen in den neuen Ländern weitere Anstrengungen zur Stärkung der Demokratie an.