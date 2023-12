Ampel-Koalition im nächsten Jahr 2024 wird die Nagelprobe für die Ampel

Die unter Mühen erzielte Einigung der Koalition auf ein Sparpaket wurde in den Tagen vor Weihnachten weiter zerredet. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte in der Folge, er habe Politik so gelernt, dass man einmal gefundene Einigungen verteidigt und zusammen dafür werbe. Wahre Worte, doch warum hält sich niemand dran? Drei Partner sind eben, ähnlich einer Beziehung, offensichtlich doch einer zu viel. Aber so waren die Gegebenheiten nach der Bundestagswahl nun einmal. Und SPD, Grüne und FDP hatten sich einige politische Ziele durchaus gesteckt. Doch von Anfang an krankte die Ampel an der internen und öffentlichen Kommunikation. Ob sich daran unter großem Druck etwas ändern wird, darf getrost bezweifelt werden.