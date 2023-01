Nur Mut! So gehen Sie voller Zuversicht ins neue Jahr

Eine andere Hoffnungsquelle ist für Wolfers die Erinnerung. „Es hilft in Krisenzeiten, sich an bewältigte Herausforderungen zu erinnern, denn dann erinnert man sich auch an die eigene Lebenskraft, an konkrete Dinge, die einem schon mal geholfen haben, und man schöpft Vertrauen, dass einem in der Gegenwart Ähnliches gelingen kann“, sagt Wolfers und bringt es auf eine kurze Formel: „Hoffen ist Erinnern in die Zukunft hinein.“