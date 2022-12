Neue Solidarität und Hilfsbereitschaft Trotz Krieg und Krisen – 2022 war ein hilfreiches Jahr

Laut einer EU-weiten Umfrage der Bertelsmann-Stiftung etwa zeigt eine Mehrheit von 55 Prozent der Europäerinnen und Europäer ein hohes Maß an Empathie. Es gibt allerdings Unterschiede zwischen den Ländern. So ist das Maß an Empathie in Italien und Spanien besonders ausgeprägt, in nordeuropäischen Staaten am geringsten, Deutschland liegt mit 49 Prozent hoher Empathiewerte im Mittelfeld. Da spiegelt sich vermutlich, dass starke Sozialstaaten den Einzelnen unabhängiger machen, während Menschen in ärmeren Gesellschaften häufiger die Erfahrung machen, aufeinander angewiesen zu sein. Eine amerikanische Studie belegt, dass Empathie zudem ein Erfolgsfaktor in Unternehmen ist. Laut einer Umfrage der Organisation Catalyst unter 900 Angestellten in den USA, welche Fähigkeiten ihnen im Arbeitsumfeld am meisten helfen und welche sie bei Vorgesetzten besonders schätzen, nannten die meisten eben nicht Schläue, strategisches Denken, Durchsetzungskraft, sondern Empathie.