Innenministerium räumt ein : 20 Flughäfen in Deutschland nicht ausreichend mit Digitalfunk versorgt

Berlin Über Jahre wurden sicherheitsrelevante Behörden und öffentliche Organisationen mit einer eigenen Digitalfunkkommunikation ausgestattet. Allein sie funktioniert nur unzureichend - zum Beispiel an Flughäfen und in Bahnhöfen.

Die Flughäfen in Deutschland sind nur unzureichend mit Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) ausgestattet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt. „Aus Sicht der Bundespolizei sind 20 Flughäfen mit bundespolizeilicher Zuständigkeit nicht ausreichend mit Digitalfunk BOS versorgt“, heißt es in der Antwort. Die Bundespolizei führe zur Verbesserung der Situation Gespräche mit den Flughafenbetreibern, die als Objekteigentümer dafür verantwortlich seien.

Bundesweit gibt es insgesamt 35 internationale und regionale Flughäfen. 14 davon liegen in direkter Zuständigkeit der Bundespolizei. Bei 21 weiteren hat der Bund seine Sicherheitsaufgaben an die Länder übertragen.

2006 hatte der Bund per Gesetz eine eigene Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben eingerichtet, um eine bundeseinheitliche Digitalfunkkommunikation zu schaffen. Über Jahre wurden die Einrichtungen umgestellt. Nun hapert es nicht nur an Flughäfen. Auch an mehr als 180 Bahnhöfen soll der Digitalfunk nur mangelhaft funktionieren. Dazu heißt es in der Antwort der Bundesregierung: „Innerhalb von Bahnhöfen, Flughäfen, Tunneln, Einkaufszentren, Hochhäusern, Versammlungs- und Sportstätten ist die Objektfunkversorgung allerdings teilweise unzureichend.“