Beginn der Blockaden am 24. Januar 2022 Zwei Jahre „Klimakleber“ – ist die Letzte Generation am Ende?

Das Jahr 2023 war global das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Sturm Daniel mit extremen Regenfluten war der bisher tödlichste in Afrika. Hurrikan Otis über Mexiko gilt laut französischen Forschern als beispielloses Ereignis. Auch in Deutschland könnte der viele Regen in diesem Winter - mit Hochwasseralarm in etlichen Regionen - mit der Erderhitzung zusammenhängen. „Der Klimawandel geht ungebremst weiter“, warnte zum Jahreswechsel Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt beim Deutschen Wetterdienst.