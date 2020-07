Drama in Niederbayern : 13-Jährige von der Donau mitgerissen und verschwunden

Straubing In Niederbayern in eine 13-Jährige in der Donau von der Strömung erfasst worden und verschwunden. Das Mädchen sei mit zwei Freundinnen zur Abkühlung am Wasser gewesen, teilte die Polizei in Straubing mit.

Sie seien dort etwa bis auf Brusthöhe im Fluss gewesen. Als die anderen beiden sich zurück bewegten, wurde die 13-Jährige demnach wohl von der Strömung erfasst und ins Wasser gezogen.

Mit einem Großaufgebot suchten unter anderem Einsatzkräfte der Polizei und der Wasserschutzpolizei mit der Hilfe eines Rettungshubschraubers nach dem Mädchen. Das gesamte Gebiet sei abgesucht worden. Die Mädchen befanden sich demnach auf Höhe der Stadt Bogen. Die Jugendliche wurde jedoch bei der Suchaktion auch zwei Stunden nach ihrem Verschwinden nicht gefunden, erklärte die Polizei. Sie gilt als vermisst.

(lukra/AFP)