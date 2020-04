Gesundheitsberufe und Altenpflege : 120.000 neue ausländische Pflegekräfte nach der Flüchtlingskrise

Auf Feldbetten schlafen angekommene Flüchtlinge im September 2015 in Hanau. Foto: dpa/Boris Roessler

Berlin Die Zahl der im deutschen Gesundheitswesen und in der Altenpflege beschäftigten Ausländer ist seit der Flüchtlingskrise 2015 deutlich um mehr als 120.000 gestiegen. Dies entspreche 3,4 Prozent der aktuellen Gesamtbeschäftigung in der Kranken- und Altenpflege, heißt es in einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).

„Die Zuwanderer leisten derzeit insbesondere bei der in der Corona-Krise stark geforderten Gesundheitsversorgung einen großen Beitrag zur Verbesserung der Lage“, so das IW.

Das Institut bezieht sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes und der Bundesagentur für Arbeit. Demnach sind zwischen Juni 2014 und Juni 2019 insgesamt 121.000 ausländische Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und in der Altenpflege zusätzlich eingestellt worden. In der Flüchtlingskrise waren allein 2015 und 2016 über eine Million Menschen nach Deutschland gekommen. Insgesamt habe die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und in der Altenpflege Mitte 2019 bei 290.000 oder 8,1 Prozent aller Beschäftigten in den beiden Branchen gelegen, so das IW. In Pflegeheimen sowie Krankenhäusern seien die Ausländeranteile weit höher als in den übrigen Bereichen des Gesundheitswesens wie etwa Arztpraxen.

Daten über die Herkunft der Arbeitskräfte lägen nur für das Gesundheitswesen vor. Demnach stammten Mitte 2019 knapp die Hälfte der 188.000 ausländischen Kräfte aus anderen EU-Staaten und etwas mehr als die Hälfte aus Nicht-EU-Ländern. Unter den 61.000 seit Juni 2015 neu Hinzugekommenen habe der Anteil der Nicht-EU-Herkunftsländer deutlich zugenommen. Die Migration von Fachpersonal könne in den Herkunftsländern zu einer Verschlechterung der Versorgungslage führen. „Daher wäre es gut, wenn viele zusätzliche Zuwanderer die entsprechende Ausbildung in Deutschland erhalten“, schreibt Studienautor Wido Geis-Thöne.