Bundesweite Trauerbeflaggung : Am 11. März wird dieser Gedenktag erstmals begangen

Berlin Im Februar wurde ein neuer Gedenktag beschlossen. Erstmals wird er am Freitag begangen. Gedacht wird der Opfer terroristischer Gewalt. Für den Tag ist bundesweit Trauerbeflaggung an Bundesgebäuden angeordnet.

Anlässlich des erstmals in Deutschland stattfindenden Gedenktags für die Opfer terroristischer Gewalt hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) eine konsequentere Strafverfolgung auch gegen Vorstufen des Mordens angekündigt. Auch eine konsequente Ahndung von Drohungen und Gewaltpropaganda im Netz stünden ganz oben auf der Agenda, sagte Buschmann am Donnerstag in Berlin .

Die Gedenkveranstaltung der Bundesregierung findet am Freitag von von 13 bis 14 Uhr im Kronprinzenpalais in Berlin statt. Die Veranstaltung kann über einen Livestream unter www.protokoll-inland.de mitverfolgt werden. Für die Bundesregierung spricht Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Hauptansprache hält der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth.

Der Gedenktag wurde im Februar beschlossen und wird erstmals am Freitag begangenen. Für den Tag ist bundesweit Trauerbeflaggung an Bundesgebäuden angeordnet. Die Europäische Union gedenkt bereits seit 2005 jährlich den Opfern terroristischer Gräueltaten weltweit. Anlass dafür waren die Bombenanschläge in Madrid am 11. März 2004.