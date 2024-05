Weitgehend friedliche Aktionen Mehr als 20.000 bei linken Demos in ganz Deutschland

Der Protestmarsch am Abend zog vom Kreuzberger Südstern über den Hermannplatz und über die arabisch geprägte Sonnenallee, in der in den vergangenen Monaten immer wieder propalästinensische Kundgebungen stattgefunden haben. Anwohner hatten am Nachmittag laut Polizei Hinweise auf entlang der Kundgebungs-Route „angelegte Steindepots“ gegeben. Beamte hätten daraufhin vereinzelt Depots entdeckt und gesichert. Am Abend relativierte die Polizei dies laut „Tagesspiegel“: „Wir klären, ob es sich dabei auch um Baustellen handelt, die uns vorher nicht bekannt waren“, sagte ein Sprecher demnach. Man könne nicht mit Sicherheit sagen, dass sie in allen Fällen der Vorbereitung auf die Demonstration gedient hätten.