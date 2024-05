1. Mai in Berlin Von Volksfeststimmung bis zur Sorge vor schweren Krawallen

Wer am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, noch nie in Berlin war, kann sich besonders in den Stadtteilen Kreuzberg und Friedrichshain eine Art Volksfeststimmung vorstellen. Unzählige Menschen laufen mit Getränkeflaschen in der Hand durch die Straßen und Parks, sitzen vor Spätis oder essen etwas an den Imbissen und Street-Food-Ständen. Es gibt Raves und andere Partys an verschiedensten Orten, in Parks und Clubs, nicht selten kostenlos. Die Stimmung ist bei gut 25 Grad und Sonne fröhlich und ausgelassen, die Auswirkungen des Cannabisgesetzes sind häufig zu riechen.