Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt in der Ukraine-Krise bisher keine Führungsstärke : Basta!

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt in der Ukraine-Krise bisher keine Führungsstärke

Bald in Washington und Moskau: Bundeskanzler Olaf Scholz will sich mit US-Präsident Joe Biden abstimmen und Russlands Präsident Wladimir Putin in der Ukraine-Krise zum Einlenken bringen Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Deutschland strebt eine stärkere Rolle in der Welt an. Doch auch in der Ukraine-Krise hält sich Bundeskanzler Olaf Scholz bislang auffallend zurück. Er muss langsam die Karten auf den Tisch legen, wohin er will.

Die Kriegsgefahr in der Ukraine ist nicht gebannt. Russlands militärisches Muskelspiel heizt die Lage an, auch wenn Außenminister Sergej Lawrow beteuert hat, man plane keinen Angriff. Wer weiß, wie lange das hält? Die Nato-Führungsmacht USA schickt zusätzliche Truppen nach Europa – nach Deutschland und nach Polen. Und sie verlegt US-Soldaten aus Deutschland nach Rumänien. Großbritannien will die Ukraine mit Panzerabwehrwaffen versorgen und ebenfalls mehr Soldaten in die Region schicken. Und Deutschland? Die Bundesregierung ist auffällig passiv, will aber auf der Weltbühne eine stärkere Rolle spielen. Wenn Berlin sich durchringt, gerade mal 5000 Militärhelme in die Ukraine zu schicken, ist dies einfach nur peinlich. Dann kann sie diese Form der Hilfe ganz sein lassen und sich nicht auch noch hinter der Antwort verschanzen, Kiew habe um die 5000 Helme doch gebeten.

Die Frage in dieser Lage: Wo ist Olaf Scholz? Hatte er nicht gesagt, wer Führung bestelle, der bekomme sie. Deutschland will in Europa führen – im Konzert mit anderen. Führung muss nicht bedeuten, für jedermann hörbar auf den Tisch zu hauen. Aber wer führen will, der muss sich positionieren. Nicht die allergrößte Stärke von Scholz, der gerne im Vagen bleibt. Alle Türen und Fluchtwege am liebsten offen. Auf einen Besuchsboykott der Olympischen Winterspiele angesprochen, sagt der Kanzler, er habe keine Reisepläne. Wohin? Peking hat er sicherheitshalber gleich gar nicht erwähnt.

Scholz‘ Zurückhaltung wird langsam zum Problem, auch wenn er die Kunst des Ungefähren zum System erhoben hat. Wenn der SPD-Politiker am Sonntag zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden nach Washington reist und kurz danach wohl auch das Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin sucht, steigt der Druck auf Scholz, das Gewicht Deutschlands gerade in Moskau tatsächlich auf die Waage zu bringen. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem ausführlichen Kennenlernen mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gezeigt, dass ein (europäischer) Standpunkt, wenn man ihn klar vertritt, bei der Großmacht Russland durchaus verstanden wird – als Stärke, nicht als Schwäche. Lawrow ist nicht zimperlich, Putin erst recht nicht. Scholz wird sich dort zeigen müssen.