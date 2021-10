Die Bundeswehr nach dem Afghanistan-Einsatz : Kein „Weiter so“

Kränze für die gefallenen Soldaten vor dem Abschlussappell zum Ende des Afghanistan-Einsatzes im Verteidigungsministerium Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz muss sich Deutschland auch mit Blick auf künftige Militärmissionen überlegen, welche Rolle es in der Welt spielen will. Eine Erkenntnis: Demokratie lässt sich nicht beliebig exportieren

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

20 Jahre Einsatz. Und am Ende: nichts gewonnen, viel verloren – vor allem für die Menschen im Land. Die Bilanz des Afghanistan-Einsatzes ist wenig ermutigend, das Ende ein Desaster. Die Nato, das größte und schlagkräftigste Militärbündnis der Welt, musste in den letzten August-Tagen gewissermaßen fluchtartig vor den radikal-islamischen Taliban wie auch wegen der Terrormiliz Islamischer Staat aus Afghanistan abziehen. Ein gebührender Abschied hätte anders ausgesehen. Der Plan, afghanische Armee und Polizei in die Lage zu versetzen, eines Tages selbst für die Sicherheit ihres Landes zu sorgen, ist gründlich misslungen. In der kommenden Woche wollen die Nato-Verteidigungsminister über das Debakel beraten. 59 deutsche Soldaten sind in dem Land am Hindukusch im Kampf gefallen, bei Anschlägen oder Unfällen getötet worden. Hunderte sind verwundet, verletzt oder versehrt – an Körper und Seele ein Leben lang gezeichnet.

Bundespräsident, Bundesregierung und Bundestag haben am Mittwoch diesen längsten und gefährlichsten Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr gewürdigt. Mit einiger Symbolkraft mit einem Großen Zapfenstreich vor jenem Gebäude, in dem seit 2002 immer wieder die Mandate für die Mission in Kabul, Kundus, Masar-i-Scharif oder Faisabad verlängert worden waren: vor dem Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten hatten mit Mehrheit die Soldatinnen und Soldaten der Parlamentsarmee Bundeswehr nach Afghanistan geschickt, Tausende von ihnen davon mehrfach. Dieser Einsatz hat Spuren hinterlassen. Die Nato-geführte Militärmission sollte aber auch im Bewusstsein der Volksvertreter ein tiefes Nachdenken ausgelöst haben – gerade mit Blick auf nächste Einsätze. Nichts war leicht in Afghanistan, in einem Land, in dem vor allem eines über die Jahre sicher war: dass nichts sicher war.