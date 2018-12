Kooperation gegen Extremismus-Finanzierung : Moscheefinanzierung: Eine Vereinbarung mit Kuwait ist das Vorbild

Gläubige sollen in deutschen Moscheen (hier ein Archivbild) beim Gebet nicht aus dem Ausland indoktriniert, extremistische Einrichtungen nicht finanziert werden. Foto: dpa, obe fdt

Berlin Zweifelhaften Einflüssen aus dem Ausland auf Moscheegemeinden und andere Einrichtungen in Deutschland soll eine internationale Kooperation seit 2017 vorbeugen.

Parallel zur Debatte über die Einführung einer Moscheesteuer in bemüht sich die Bundesregierung um eine Kontrolle der Geldströme aus dem Ausland an religiöse Einrichtungen in Deutschland. Unter anderem mit Kuwait gebe es seit 2017 eine Kooperation, um die Förderung extremistischen Gedankenguts zu unterbinden, bestätigte das Auswärtige Amt. In diesem Fall sei der Golfstaat selbst initiativ geworden. Mit einer ganzen Reihe weiterer Staaten sei die Bundesregierung im Gespräch, um eine ähnliche Kontrolle auf weitere Regionen auszuweiten.

Die Moscheesteuer, die ähnlich der Kirchensteuer vom Staat für die muslimischen Gemeinden eingezogen werden könnte, war mit der Zielsetzung verknüpft worden, Muslime in Deutschland von Beeinflussungen aus dem Ausland unabhängig zu machen. Bei der Sitzung der Islamkonferenz war dieses Ziel laut Innenministerium bereits im November zur Sprache gekommen. Es gebe aber auch einfachere Wege als den Umweg über die Anerkennung von Moscheegemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, denkt etwa an eine staatlich unterstützte und durch Spenden finanzierte Moschee-Stiftung.

Bei der Aufdeckung fragwürdiger Geldflüsse hat die internationale Gemeinschaft nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes erhebliche Fortschritte gemacht. Insbesondere beim Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung gebe es eine enge Kooperation unter anderem mit den Golfstaaten. Bei auffälligen Zahlungen schaue das Innenministerium in den Verfassungsschutzbericht, vergleiche sie mit weiteren Erkenntnissen über die Empfänger in Deutschland und gebe dem Herkunftsland entsprechende Hinweise. Bei den mutmaßlich größten Geldflüssen und Beeinflussungen schaut der Verfassungsschutz jedoch zunächst weiter weg: Die über 800 Ditib-Moscheegemeinden in Deutschland werden von der staatlichen türkischen Diyanet-Religionsbehörde gesteuert, die unter anderem die Imame finanziert. Das Bundesamt hatte sich für eine intensivere Beobachtung ausgesprochen, sich bislang aber nicht bei den in erster Linie zuständigen Landesämtern durchsetzen können.