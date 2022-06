Homöopathie : Lasst Ärzten die Globolis!

Globoli aus Zucker gehören zu homöopathischen Behandlungen. Foto: imago/McPHOTO/imago stock&people

Meinung Düsseldorf Der Deutsche Ärztetag will Homöopathie-Fortbildungen für Mediziner abschaffen. Das klingt sinnvoll, weil Globolis keine pharmakologische Wirkung nachgewiesen werden kann. Warum der Schritt dennoch voreilig ist.

Der Deutsche Ärztetag will eine klare Grenze ziehen. Zumindest haben die Delegierten bei der jährlichen Versammlung der deutschen Ärztekammern gerade entschieden, Homöopathie-Weiterbildungen künftig zu streichen. Bisher können Schulmediziner mit Facharztausbildung eine solche Fortbildung über die Ärztekammer absolvieren und dürfen dann Homöopathie mit auf ihr Praxisschild schreiben. Die berufsbegleitende Weiterbildung ist umfangreich und beinhaltet Themen wie die Erfragung von Krankheitsbildern nach homöopathischem Ansatz, die Analyse akuter und chronischer homöopathischer Behandlungsfälle, aber auch Herstellung, Prüfung und Wirkung homöopathischer Arzneimittel sowie deren Dosierungslehre. Man kann also sagen, dass Ärzte in diesen Fortbildungen lernen, auf alternative Art mit Patienten umzugehen und Menschen, die an homöopathische Behandlung glauben, geschult zu begegnen. Zugleich werden sie angeleitet, selbst entsprechende Kuren anbieten zu können.

Nun kann man verstehen, dass eine Versammlung von Menschen mit anspruchsvoller naturwissenschaftlicher Ausbildung sich endlich distanzieren will von einer Heilkunde, bei der mit Mitteln therapiert wird, für die eine pharmakologische Wirkung nicht nachgewiesen ist. Trotzdem in diesem Bereich fortzubilden, ist eine Form der Anerkennung – und Aufwertung, die wissenschaftlich ausgebildeten Leuten verständlicherweise widerstrebt. Homöpathie ist nach bisherigem Forschungsstand eine Pseudowissenschaft – und so lange das so ist, sollte man es auch so benennen.

Allerdings bedeutet die pharmakologische Wirkungslosigkeit homöpathischer Mittel noch nicht, dass deren Anwendung keine Wirkung entfalten würde. Das mögen Placebo-Effekte sein, Autosuggestion oder Wirkungen, die auf der Zuwendung des Arztes beim homöopathisch strukturierten Patientengespräch beruhen. Entscheidend ist am Ende doch, dass eine Besserung eintritt. Und zwar nicht nur bei Esoterikern. Es gibt auch Menschen, die Methoden und Beweisverfahren der Naturwissenschaften anerkennen, bei bestimmten, vor allem chronischen Erkrankungen aber ab einem gewissen Punkt des Herumlaborierens und Ärzteabklapperns der Homöopathie eine Chance geben – und Linderung erfahren. Warum sollten Ärzte nicht lernen, ihnen diese Möglichkeit zu bieten? Und zwar gerade Mediziner, die eine lange, naturwissenschaftliche Ausbildung durchlaufen haben, der homöopathischen Lehre also mit genug Skepsis begegnen dürften. Es wird ja kein Arzt gezwungen, hunderte Stunden Fortbildung in der homöopathischen Sichtweise zu absolvieren. Anscheinend gibt es aber genügend Ärzte, die das nach ein paar Jahren Berufserahrung sinnvoll finden. Und selbst finanzieren. Warum ihnen das verwehren?

Natürlich mag die Fortbildungsbereitschaft der Ärzte auch damit zu tun haben, dass sie die Behandlungszeit mit inzwischen 70 Krankenkassen abrechnen können. Doch dürften auch Krankenkassen das wohl zahlen, weil sie auf das Ergebnis schauen. Und eine Behandlung bei einem Arzt, der auch Homöopathie anbietet, am Ende günstiger ausfallen kann für die Gemeinschaft der Beitragszahler, als immer neue Arztbesuche.