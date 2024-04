Mitteilung auf X Deutsche Botschafterin in Peking wegen Spionagefällen einbestellt

Nach der Festnahme von vier Verdächtigen in Deutschland wegen des Vorwurfs der Spionage für China ist die deutsche Botschafterin in Peking einbestellt worden. Sie sei „heute ins Außenministerium vorgeladen“ worden, schrieb die deutsche Botschafterin Patricia Flor am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst X. Dies sei „ein durchaus aufschlussreicher Schachzug“ gewesen, aber immerhin auch eine gute Gelegenheit, ein paar Dinge zu erklären. „Wir dulden in Deutschland keine Spionage“, erklärte Flor weiter.