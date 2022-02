Fernzüge für Geflüchtete kostenlos : Bahn erleichtert Ukraine-Flüchtlingen Weiterreise nach Deutschland

Menschen aus der benachbarten Ukraine kommen am Bahnhof von Przemysl in Polen an. Foto: dpa/Petr David Josek

Berlin Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen. Dies gelte ab sofort, teilte das Unternehmen am Sonntag in Berlin mit.

Damit solle Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden. Die Deutsche Bahn stehe dazu in engem Austausch mit den Behörden und Partnerbahnen in den Nachbarländern Polen, Tschechien und Österreich.

Nach Angaben der Bahn verkehren täglich bis zu sechs Eurocity-Fernzüge aus Polen nach Deutschland im Regelverkehr, alle über den Grenzübergang Frankfurt an der Oder. Die Fernzüge kämen von Warschau, Danzig, Krakau, Breslau sowie Przemysl an der Grenze zur Ukraine.

Russland hatte die Ukraine am Donnerstag angegriffen. Seitdem sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 116.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet, vor allem nach Polen, in die Slowakei, nach Ungarn, Moldau und Rumänien. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Sonntag), seit Beginn der Invasion seien mehr als 100.000 Menschen nach Polen gekommen. Tausende weitere Menschen sind laut dem Hilfswerk UNHCR innerhalb der Ukraine auf der Flucht.

(bsch/epd)