Booster-Impfung für alle : Kritik an Spahns Vorstoß zur Auffrischung

Berlin Eine Booster-Immunisierung für alle gegen Corona ist aus Sicht der Ärzteschaft nicht gerechtfertigt. Führende Politiker aber wollen so die vierte Welle der Pandemie brechen.

Inzwischen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei fast 150. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Vor einer Woche betrug er noch 106. Düsseldorf meldete am Sonntag einen Wert von 138,4, Köln einen von 153,5, in Leverkusen lag er bei fast 190. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden seit Beginn der Impfkampagne fast 118.000 Impfdurchbrüche registriert – also Infektionen trotz vollständiger Impfung. Jeder Dritte, der in den zurückliegenden vier Wochen über Covid-19-Symptome klagte, war vollständig geimpft. Dennoch handelt es sich – gemessen an der Gesamtzahl der Geimpften – bislang um einen geringen Anteil: 0,2 Prozent. Ungeimpfte erkranken hingegen achtmal so häufig und deutlich schwerer.