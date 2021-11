Interview mit dem Wirtschaftsethiker Martin Booms : „Wir müssen akzeptieren, dass das Virus bleibt“

Der Bonner Philosophie-Professor Martin Booms. Foto: Rocholl

Düsseldorf Der Bonner Phillosophie-Professor Martin Booms verteidigt seine Ansicht, dass Karnevalisten auch jetzt ausgelassen feiern sollten, und warnt davor, Freiheitsrechte vorschnell zu opfern.

Schunkelnde Karnevalsjecken in Zeiten rasant steigender Inzidenzen – für viele Bürger sind das verstörende Bilder angesichts der vierten Corona-Welle. Martin Booms, Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur in Bonn, sieht das anders. Der aus Emmerich stammende Philosophie-Professor hat das Feiern zum Sessionsauftakt im WDR als „richtig“ bezeichnet. Das ist nicht wirklich Mainstream. Wir haben den 50-Jährigen gefragt, warum er dazu steht.

Herr Professor Booms, lasst die Jecken feiern, klingt fast schon nach Provokation, wo doch die Zahl der Neuinfektionen durch Corona von Tag zu Tag steigt.

Martin Booms Natürlich gibt es gerade jetzt wieder berechtigte Ängste in der Bevölkerung, und selbstverständlich können Großveranstaltungen wie Karneval, Konzerte oder Sportevents problematische Effekte in einer Pandemie haben. Aber das soziale Leben pauschal wieder auf Eis zu legen, darf nur das letzte Mittel sein – nicht das erste. Und die Möglichkeiten für ein verantwortungsvolles soziales Leben sind ja gar nicht ausgeschöpft. Wir werden insgesamt lernen müssen, mit dem Virus zu leben – und mit dessen Risiken. Das Freiheitsprinzip sollte gerade auch in Krisen gesellschaftlich anerkannt bleiben. Sonst droht irgendwann unsere liberale Lebensform insgesamt aus der Spur zu kommen.

Freiheit also um jeden Preis?

Booms Nein. Freiheit schließt immer auch Verantwortung gegenüber dem anderen ein. Aber beides darf nicht gegeneinander ausgespielt, sondern muss miteinander ausbalanciert werden. Das ist auch nicht neu: Terror etwa stellt auch eine sehr ernstzunehmende Bedrohung für die Gesellschaft dar. Trotzdem dürfen zu dessen Abwehr die Persönlichkeitsrechte nur bis zu einer bestimmten Grenze eingeschränkt werden, obwohl weitergehende Maßnahmen für den kollektiven Schutz der Bevölkerung effektiver wären.

Aber die Bedrohung durch Covid-19 wird von vielen Bürgern viel unmittelbarer wahrgenommen.

Booms Das ist nachvollziehbar. Solche Ängste verdienen es, ernstgenommen zu werden. Doch ich sehe eine Bedrohung, die mich genauso beunruhigt, dass nämlich die Gesellschaft in zwei Lager zerfällt: in diejenigen, die den Schutz der Gesellschaft ganz in den Vordergrund stellen, und diejenigen, die unter Druck gesetzt werden, weil sie etwa einer Impfung gegen Covid-19 skeptisch gegenüberstehen. Leute in eine Ecke zu stellen, dient nicht dem Ziel, eine Pandemie in den Griff zu bekommen – und zwar auch dann nicht, wenn ich dezidiert anderer Meinung bin. Denn um das klarzustellen: Ich halte die Impfung für überaus sinnvoll.

Aber wie kann man denn Millionen von Impfskeptikern erreichen?

Booms Jedenfalls nicht, indem man ihnen ihre moralische Haltung abspricht und sie pauschal als Egoisten oder Dummköpfe unter Druck setzt. Es gibt meines Erachtens drei Kategorien von Impfgegnern: Ideologische, die etwa durch soziale Medien in ihrer Meinung verhärtet und für sachliche Argumente nicht zugänglich sind. Die erreicht man nicht. Dann die Staats-Skeptiker, die die Corona-Maßnahmen als Bevormundung erleben: die werden durch Ausgrenzung in ihrer Haltung nur bestärkt. Schließlich Leute wie Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich, der eine Immunisierung nicht grundsätzlich ablehnt, aber eine authentische – wenn auch sachlich widerlegbare - Befürchtung hat, dass die Impfung ihm schadet. Aber Menschen mit Befürchtungen, egal wie berechtigt oder unberechtigt sie sind, erreiche ich nicht mit Druck. Und gerade solche Menschen, die sich ja offen zeigen, müssen wir überzeugen, statt sie zu verhärten. Das funktioniert nur, wenn man ihren Standpunkt ernst nimmt, obwohl man in der Sache ganz anderer Meinung ist.

Was ist schiefgelaufen?

Booms Von einer „Tyrannei der Ungeimpften“ zu sprechen, wie es der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, getan hat, ist angesichts von 16 Millionen Menschen, die damit quasi als Gesellschaftsschädlinge stigmatisiert werden, nicht nur anmaßend – es ist auch völlig kontraproduktiv. Wie hoch mag wohl die Bereitschaft von derartig Angesprochenen sein, die eigene Haltung noch einmal zu überdenken und auf die andere Seite zuzugehen? Damit grenzt man Menschen aus. Besser wäre es, sie mit möglichst viel Aufklärung und gezielter Ansprache abzuholen – und auch hier ist noch ganz viel Luft nach oben.

Asiaten scheinen das Problem der Pandemie besser in den Griff zu bekommen.

Booms Asiatische Gesellschaften betonen das Kollektiv, westliche wie die unsere denken vom Individuum her. Darum haben Persönlichkeitsrechte einen so hohen Stellwert bei uns. Letztlich sind aber individuelle Freiheit und kollektives Wohl immer ineinander verschränkt. In der Frage aber, wie man beides miteinander auspendelt, sind verschiedene Gewichtungen möglich – und das müssen wir in einer freien Gesellschaft aushalten. Auch und gerade wenn ich inhaltlich anderer Meinung bin, ist es nicht angeraten, dem anderen Unredlichkeit zu unterstellen. Gerade in der neuartigen Situation der Pandemie, in der niemand genau wissen kann, was der richtige Weg ist, sollten wir nicht verabsolutierte Wahrheitsansprüche pflegen, sondern den Pluralismus von Standpunkten gerade stark machen. Darin liegt nämlich eine der größten Stärken unserer westlich-liberalen Wertekultur.

Was raten Sie der Politik?