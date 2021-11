Zehn-Minuten-Takt bei S-Bahnen? : Der ÖPNV in NRW benötigt noch viele Investitionen

An den großen Bahnhöfen wie in Düsseldorf kommen täglich zehntausende Pendler an - besserer Service wäre gut. Foto: Christoph Schroeter

Meinung Düsseldorf Beim Preisvergleich des ADAC schneiden die Verkehrsbetriebe aus NRW eher schwach ab. Das ist bedauerlich, VRR und VRS müssen gestärkt werden. Die Kunden brauchen besseren Service, damit sie öfter auf das Auto verzichten können.

Es ist ernüchternd, dass Bus und Bahn in NRW häufig teurer sind als in anderen Teilen Deutschlands, wie die ADAC-Studie zeigt. Einzelfahrten bei VRR und VRS sind beispielsweise teurer als in Hamburg, bei Monatsabos liegen Bonn und Köln als VRS-Mitglieder im Vergleich schlecht, der VRR ist hier dagegen kundenfreundlicher, immerhin. Um den ÖPNV im bevölkerungsreichsten Bundesland nach der Corona-Krise wieder in die Offensive zu bringen, sind mehrere Schritte nötig. Erstens ist unvermeidbar, dass Bund und Land die Zuschüsse erhöhen, um günstigere Tarife zu ermöglichen. Es war schon lobenswert, dass die Verkehrsbetriebe dank hoher Nothilfen des Staates die Fahrpläne aufrechthielten, nun müssen Kunden wieder angelockt werden.