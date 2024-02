Bundestag stimmt am Freitag über Bundeswehreinsatz an der EU-Mission „Aspides“ ab Im Kriegsmarsch ins Rote Meer

Erst am Montag dieser Woche hatten die Außenminister der Europäischen Union grünes Licht für die EU-Mission „Aspides“ gegeben. „Aspides“ ist der erste Auslandseinsatz, der in der Zeit von Verteidigungsminister Pistorius startet. Der SPD-Politiker hatte die „Hessen“ bewusst bereits vor zwei Wochen auf den Weg geschickt, damit die Fregatte sofort im Einsatzgebiet ist, wenn der Bundestag am Freitag über die Mission „Aspides“ berät. Sobald der Bundestag zugestimmt hat, beginnt der Einsatz für die deutsche Fregatte mit rund 250 Soldatinnen und Soldaten an Bord. Eine Mehrheit des Bundestages für die EU-Operation gilt als sicher, schließlich soll damit eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt geschützt werden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich unter anderem auf die Meerenge von Bab al-Mandab und die Straße von Hormus. Auf dieser mit am stärksten befahrenen Seeverbindung der Welt transportieren Schiffe einen Großteil der Energielieferungen nach Europa. Etwa 65 Schiffe pro Tag, rund zwölf Prozent des weltweiten Warenverkehrs, verkehren auf dieser Route, heißt es dazu im Antrag der Bundesregierung. Der wirtschaftliche Schaden durch Angriffe der Huthi-Miliz auf die zivile Schifffahrt sei erheblich – auch für Deutschland. Seit November vergangenen Jahres greifen jemenitische Rebellen freie Handelsschiffe im Roten Meer an. Sie wollen damit ein Ende der israelischen Militäroperation im Gaza-Streifen erzwingen.