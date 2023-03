Interview Jens Siegert „Wir sollten die Kanäle nach Russland offenhalten“

Siegert Ich halte es derzeit für unumgänglich. Das hat mehr mit der Entwicklung in Russland zu tun. Die Bildungseinrichtungen dort sind inzwischen alle staatlich, die Kontrolle über sie wurde stark ausgebaut. Deswegen gibt es kaum noch Möglichkeiten zu unterscheiden, mit wem man vor Ort zusammenarbeiten würde. Man würde immer mit dem russischen Staat kooperieren, und ich sehe nicht, wie man das derzeit rechtfertigen könnte. Natürlich gab es auch früher staatlichen Einfluss, aber es gab immer auch Freiräume innerhalb des Systems, die man nutzen und stützen konnte. Man konnte noch bis vor zwei, drei Jahren mit vernünftigen Forschern zusammenarbeiten. Zum Beispiel an der Moskauer Higher School of Economics oder der Europäischen Universität in St. Petersburg. Und es gab in den Regionen auch an staatlichen Universitäten immer einzelne Professoren, Fachbereiche, Fakultäten, mit denen gute Kooperationen möglich waren. Aber das ist unter den aktuellen Bedingungen vorbei.