Interview: „Einmischen ist unsere Aufgabe“

Düsseldorf Der Chef der Umwelthilfe sieht sich als Unterstützer der Dieselfahrer im Kampf gegen eine umrüstungs-unwillige Autoindustrie

Resch Das ist unsere Aufgabe! Wir mischen uns ganz besonders dort ein, wo der Klüngel regiert und der Rechtsstaat in Gefahr gerät.

Resch Es ist doch interessant, wer sich beschwert – und über was: das Diesel-Kartell und sein politischer Arm, die CDU Nordwürttemberg, deren Vorstand aus zwei Verbandsvertretern der Autokonzerne und einem Staatssekretär im Verkehrsministerium besteht. Wir werden dafür kritisiert, dass wir Fragen zur Luftreinhaltung tatsächlich vor Gericht bringen und auch noch recht bekommen.

Umwelthilfe will Diesel-Fahrverbot erzwingen

Einige Förderer wie Telekom, Krombacher und nun auch Toyota ziehen sich zurück. Was bedeutet das?

Was machen Sie, wenn die Dieselproblematik erledigt ist?

Resch So weit sind wir noch nicht, aber Ende 2019 hoffe ich, dass wir das letzte große Problem für die „Saubere Luft“ gelöst haben und in allen deutschen Städten die Stickstoffdioxid-Grenzwerte eingehalten werden. Für die saubere Luft kämpfen wir schon seit den 80er Jahren: Zuvor hatten wir uns ja schon nicht ohne Erfolg dem Schwefeldioxid und dem Dieselruß gewidmet. Wir werden aber nicht arbeitslos: Im Sommer haben wir eine Klage zur Durchsetzung des „Sauberen Grundwassers“ erhoben. Deutschland hat nach Malta die höchste Belastung mit Nitraten. Und im Verkehrsbereich ist das große Thema für die kommenden Jahre die „Verkehrswende“ zu mehr Bussen, Bahnen und Straßenbahnen in unseren Städten.