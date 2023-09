Sprache Das Modewort zur Zeit

Dass es für diese Art von entlarvender Aufklärungsarbeit Bedarf gibt, zeigt die Flut an Ratgebern etwa über toxische Beziehungen. In den Büchern geht es meist um destruktive Abhängigkeiten zwischen Menschen. Um den einen Partner, der den anderen dominiert, ihn verletzt, ihm schädliches Verhalten aufzwingt und dabei selbst unversehrt bleibt. Wie man destruktive Beziehungen erkennt, an welchem Verhalten sich Manipulationsversuche festmachen lassen, welche Ursachen etwa in der Kindheit es dafür gibt, wird in den Büchern erklärt. Auch Bücher über „toxische Chefs“ oder „toxische Mitarbeiter“ in Teams verfahren nach dieser Erkennungsmethode: Phänomene werden beschrieben, Beispielsituationen geschildert. Immer geht es um „Anzeichen“, darum „was du wissen musst“, um „Warnsignale“ zu erkennen. Viele Titel deklinieren Merkmalskataloge durch, die jeder wie eine Schablone anwenden kann, um etwa die Qualität seiner eigenen Beziehung zu testen. Die Leserschaft soll also Muster sehen lernen, Mechanismen durchschauen und so immun werden gegen das Gift.