Sieben Ideen, um selbst aktiv zu werden Wie Einzelne die Demokratie stärken können

Demonstrieren Seit den Enthüllungen des Netzwerks Correctiv zum Treffen von Rechtsextremen mit unter anderem Politikern der AfD zieht es viele in Deutschland auf die Straße. Mehrere Zehntausend Menschen haben am Dienstagabend in Köln demonstriert. Aufgerufen hatte ein „Spontanes Bündnis gegen Rassismus“. Mit dem Protest wollten die Organisatoren ein Zeichen setzen gegen Pläne zur Vertreibung von Menschen ohne deutschen Pass oder mit internationaler Familiengeschichte. Auch in den kommenden Tagen und Wochen sind Proteste geplant, zu denen unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Klimabewegung Fridays for Future und das noch junge Netzwerk „Hand in Hand“ aufrufen.