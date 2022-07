Debatte um Ferda Ataman: Die Deutschen und die Kartoffel​

Meinung Düsseldorf Ferda Ataman soll neue Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung werden. Darüber gibt es Streit, der sich unter anderem an der Bezeichnung „Kartoffel“ für Deutsche entzündet. Klingt harmloser als es ist.

Menschen danach zu bezeichnen, was sie gern essen, ist zwar ziemlich unsinnig, hat aber eine gewisse Tradition. Es ist eben eingängig, einen Teil fürs Ganze zu nehmen, und Menschen mit den Speisen zu identifizieren, die in ihren Regionen verbreitet sind. Derlei Stereotype haben eine folkloristische Note und werden daher gern als harmlos abgetan. In Italien seien die Spaghetti nun mal Grundnahrungsmittel, in den Niederlanden der Käse und so fort. Auch die Deutschen haben so ein Identifikationsgericht und werden darum gelegentlich als „Kartoffeln“ bezeichnet. Auch in diesem Fall ist zutreffend, dass zumindest früher hierzulande täglich Kartoffeln auf den Tisch kamen, was Bert Brecht in seinem Gedicht „Was ein Kind gesagt bekommt“ zu der suffisanten Pointe brachte: „Kartoffeln sind gesund./ Ein Kind hält den Mund.“ Die schwere, erdige Knolle, eher sättigend als raffiniert, scheint für etwas zu stehen, das man mit „den Deutschen“ verbindet. Doch all diese Zuschreibungen sind eben genau das: pauschale Zuschreibungen.